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Превосходный кофе в каждой капле
Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину. Узнать обо всех преимуществах
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Превосходный кофе в каждой капле
Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.
Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.
Специальное кольцо вокруг стеклянного кувшина обеспечивает безопасность и повышенную устойчивость.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Дизайн
Простой способ приготовления вкусного кофе
Вес и габариты
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики