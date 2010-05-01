HD7562/40
Превосходный кофе в каждой капле
Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.
Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.
Специальное кольцо вокруг стеклянного кувшина обеспечивает безопасность и повышенную устойчивость.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Хороший кофе, который легко сварить
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.