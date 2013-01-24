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Viva Collection

Кофеварка

HD7562/40
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    Viva Collection Кофеварка

    HD7562/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходный кофе в каждой капле

    Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину. Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Кофеварка

    Превосходный кофе в каждой капле

    Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный кофе в каждой капле

      Aroma Swirl перемешивает кофе для оптимального помола

      • Со стеклянным кувшином
      • AromaSwirl
      • Белый и лиловый
      1000 ватт

      1000 ватт

      Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.

      Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

      Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

      Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.

      Защитное кольцо для устойчивости

      Защитное кольцо для устойчивости

      Специальное кольцо вокруг стеклянного кувшина обеспечивает безопасность и повышенную устойчивость.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый и лиловый

      • Простой способ приготовления вкусного кофе

        Индикатор уровня воды
        Да
        Съемный держатель фильтра
        Да
        Детали можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Выключатель с подсветкой
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256 x 223 x 358  мм
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес упаковки
        2,1  кг
        Максимальная емкость (количество чашек кофе)
        10—15 чашек
        Вес продукта
        1,6  кг

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белая с сиреневыми вставками

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Технические характеристики

        Тип кувшина для кофе
        Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Молотый кофе
        Страна изготовления
        • Сделано в Польше
        • Разработано в Нидерландах
        Мощность
        1000  Вт
        Длина шнура
        85  см
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Время приготовления
        < 10  минут(ы)

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