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  • Превосходный кофе в каждой капле Превосходный кофе в каждой капле Превосходный кофе в каждой капле
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    Viva Collection Кофеварка

    HD7562/40

    Превосходный кофе в каждой капле

    Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения аромата по всему кувшину.

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    Viva Collection Кофеварка

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    Превосходный кофе в каждой капле

    Aroma Swirl перемешивает кофе для оптимального помола

    • Со стеклянным кувшином
    • AromaSwirl
    • Белый и лиловый
    1000 ватт

    1000 ватт

    Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.

    Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

    Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

    Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.

    Защитное кольцо для устойчивости

    Защитное кольцо для устойчивости

    Специальное кольцо вокруг стеклянного кувшина обеспечивает безопасность и повышенную устойчивость.

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

    Объем 1,2 л на 2–15 чашек

    Объем 1,2 л на 2–15 чашек

    Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Белая с сиреневыми вставками

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      85  cm
      Поддерживаемые виды кофе
      Молотый кофе
      Страна изготовления
      • Сделано в Польше
      • Разработано в Нидерландах
      Частота
      50/60  Hz
      Время приготовления
      < 10  minute(s)
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Белый и лиловый

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256 x 223 x 358  mm
      Вес изделия
      1,6  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      2.1  kg
      Максимальная емкость (количество чашек кофе)
      10—15 чашек

    • Общие характеристики

      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине

    • Хороший кофе, который легко сварить

      Индикатор уровня воды
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Выключатель с подсветкой
      Да

    Badge-D2C

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