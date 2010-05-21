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  • Стеклянный кувшин для капельной кофеварки Стеклянный кувшин для капельной кофеварки Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Viva Collection Кофеварка

    HD7583/50

    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам.

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    Viva Collection Кофеварка

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    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    на 10 - 15 чашек, компактный дизайн

    • Со стеклянным кувшином
    • Серебристый
    В прозрачном резервуаре виден уровень воды

    В прозрачном резервуаре виден уровень воды

    В прозрачном резервуаре виден уровень воды.

    Выключатель с подсветкой

    Выключатель с подсветкой

    Горящая подсветка указывает, что кофемашина Philips включена.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Для простого хранения излишков шнура.

    Система "капля-стоп"

    Система "капля-стоп"

    Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Съемный фильтр для простоты эксплуатации

    Съемный фильтр для простоты эксплуатации

    Удобная ручка для аккуратного разлива

    Благодаря специальной ручке кувшин удобно держать, даже если он полностью наполнен.

    Объем 1,3 л на 10–15 чашек

    Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Серебристо-стальной
      Чаша, крышка, толкатель
      Пластмасса (полипропилен)

    • Аксессуары

      Кувшин
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      88  cm
      Частота
      50/60  Hz
      Время приготовления
      9  minute(s)
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат

    • Дизайн

      Цвет
      Серебристый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      220 x 220 x 290  mm
      Вес продукта
      1,42  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      1.94  kg
      Максимальная емкость (количество чашек кофе)
      10—15 чашек

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нескользящие ножки
      Да
      Защита от протекания
      Да
      Прозрачный резервуар для воды
      Да
      Выключатель с подсветкой
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    Badge-D2C

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