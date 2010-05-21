HD7583/50
Стеклянный кувшин для капельной кофеварки
Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В прозрачном резервуаре виден уровень воды.
Горящая подсветка указывает, что кофемашина Philips включена.
Для простого хранения излишков шнура.
Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря специальной ручке кувшин удобно держать, даже если он полностью наполнен.
Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.