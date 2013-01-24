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Viva Collection

Кофеварка

HD7583/50
Общая оценка / 5
  • Стеклянный кувшин для капельной кофеварки Стеклянный кувшин для капельной кофеварки Стеклянный кувшин для капельной кофеварки
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    Viva Collection Кофеварка

    HD7583/50
    Общая оценка / 5

    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Кофеварка

    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам. Узнать обо всех преимуществах

    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Кофеварка

    Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

    Элегантная кофеварка Philips цвета металлик для тех, кто ценит надежность и простоту использования. Эта кофеварка станет по-настоящему выгодным приобретением. Оцените продуманный дизайн и удобство хранения благодаря компактным размерам. Узнать обо всех преимуществах

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      Стеклянный кувшин для капельной кофеварки

      на 10 - 15 чашек, компактный дизайн

      • Со стеклянным кувшином
      • Серебристый
      В прозрачном резервуаре виден уровень воды

      В прозрачном резервуаре виден уровень воды

      В прозрачном резервуаре виден уровень воды.

      Выключатель с подсветкой

      Выключатель с подсветкой

      Горящая подсветка указывает, что кофемашина Philips включена.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Для простого хранения излишков шнура.

      Система "капля-стоп"

      Система "капля-стоп"

      Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Съемный фильтр для простоты эксплуатации

      Съемный фильтр для простоты эксплуатации

      Объем 1,3 л на 10–15 чашек

      Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

      Удобная ручка для аккуратного разлива

      Благодаря специальной ручке кувшин удобно держать, даже если он полностью наполнен.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Серебристый

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        220 x 220 x 290  миллиметра
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес упаковки
        1,94  кг
        Максимальная емкость (количество чашек кофе)
        10—15 чашек
        Вес продукта
        1,42  кг

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        Прозрачный резервуар для воды
        Да
        Выключатель с подсветкой
        Да
        Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Защита от протекания
        Да
        Съемный держатель фильтра
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Тип кувшина для кофе
        Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
        Мощность
        1000  Вт
        Длина шнура
        88  см
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Время приготовления
        9  минут(ы)

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Серебристо-стальной
        Чаша, крышка, толкатель
        Пластмасса (полипропилен)

      • Аксессуары

        Кувшин
        Да

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