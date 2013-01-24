Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах