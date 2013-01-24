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Pure Essentials

Кофеварка

HD7690/90
Общая оценка / 5
  • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
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    Pure Essentials Кофеварка

    HD7690/90
    Общая оценка / 5

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Кофеварка

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Кофеварка

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Функция My Aroma Control для выбора нужной крепости кофе

      • Со стеклянным кувшином
      • Сделано в Германии
      • Черный
      1400 ватт

      1400 ватт

      Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Автоматическое выключение через 2 часа

      Автоматическое выключение через 2 часа

      Забыли отключить кофемашину? Ничего страшного! Через 2 часа после приготовления кофе кофемашина отключится автоматически для экономии энергии.

      Съемный резервуар для воды удобно наполнять

      Съемный резервуар для воды удобно наполнять

      Резервуар для воды отсоединяется, поэтому его удобно наполнять и очищать.

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофеварку, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

      Световой индикатор, напоминающий о необходимости очистки от накипи

      Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Любимый кофе, сваренный по вашему вкусу

        Автоматическое выключение
        Да

      • Простой способ приготовления вкусного кофе

        Индикатор уровня воды
        Да
        Съемный держатель фильтра
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        382 x 196 x 395  миллиметра
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес упаковки
        2,7  кг
        Вес продукта
        2  кг

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Технические характеристики

        Тип кувшина для кофе
        Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Молотый кофе
        Страна изготовления
        • Сделано в Китае.
        • Разработано в Нидерландах
        Мощность
        1400  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,88  см
        Время приготовления
        < 10  минут(ы)
        Емкость
        1,2 л/10–15 чашек

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        HD 7690/90 Черный/нержавеющая сталь/ красные вставки

      • Аксессуары

        Кувшин
        HD7985 (белый), HD7986 (черный)

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