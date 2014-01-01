HD7762/00
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе.Узнать обо всех преимуществах
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Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.
Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.
Двойной контейнер позволяет хранить два вида кофейных зерен. Для приготовления кофе выберите один из видов или оба для создания собственного сочетания.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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