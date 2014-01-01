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  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
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    Система Grind & Brew Кофеварка

    HD7762/00

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе.

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    Система Grind & Brew Кофеварка

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    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Единственная Grind & Brew с двумя контейнерами для зерен

    • Встроенная кофемолка
    • Двойной контейнер для кофейных зерен
    • Таймер
    • Черный и металлик
    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

    Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

    Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

    Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

    Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

    Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

    Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

    Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

    Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

    Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

    ЖК-дисплей позволяет с легкостью выбирать настройки для приготовления кофе

    ЖК-дисплей позволяет с легкостью выбирать настройки для приготовления кофе

    Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

    Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

    Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

    Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

    Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

    Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

    Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

    Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

    Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

    Двойной контейнер позволяет хранить два вида кофейных зерен. Для приготовления кофе выберите один из видов или оба для создания собственного сочетания.

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

    Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

    Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

    Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

    Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,85  m
      Напряжение
      220–240 В  V
      Частота
      50  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,2  l
      Вместительный резервуар для воды
      8–12  cups
      Температура кофе
      80–85  degree
      Бойлеры
      0
      Давление помпы
      Без насоса  bar
      Время приготовления для кувшина
      10  minute(s)

    • Дизайн

      Цвет
      • Черный
      • Серебристый

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      4,6  kg
      Вес, включая упаковку
      6,2  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      212 x 277 x 440  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Съемный держатель фильтра
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      Регулировка уровня крепости кофе
      Настройки помола
      3
      Удобное и простое использование
      • Два контейнера для зерен
      • Автоматическое отключение
      • Дисплей
      • Система "капля-стоп"
      • Индикатор уровня воды
      Тип дисплея
      ЖК
      Кофейные напитки
      Дрип-кофе

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1000  W

    Badge-D2C

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