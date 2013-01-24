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Grind & Brew

Кофемашина

HD7762/00
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  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
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    Grind & Brew Кофемашина

    HD7762/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Grind & Brew Кофемашина

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Единственная кофемашина Grind & Brew с двумя контейнерами для зерен

      • Встроенная кофемолка
      • Двойной контейнер для кофейных зерен
      • Таймер
      • Черный и металлик
      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

      Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

      Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

      Двойной контейнер позволяет хранить два вида кофейных зерен. Для приготовления кофе выберите один из видов или оба для создания собственного сочетания.

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

      ЖК-дисплей позволяет с легкостью выбирать настройки для приготовления кофе

      ЖК-дисплей позволяет с легкостью выбирать настройки для приготовления кофе

      Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        212 x 277 x 440  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        6,2  кг
        Вес изделия
        4,6  кг

      • Дизайн

        цвет
        • Черный
        • Серебристая

      • Технические характеристики

        Бойлеры
        0
        напряжение
        220–240 В  В
        Частота
        50  Гц
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        8–12  чашек
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Температура кофе
        80–85  градусов
        Длина шнура
        0,85  м
        Давление насоса
        Без насоса  бар

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Общие характеристики

        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        Регулировка уровня крепости кофе
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра
        Удобное и простое использование
        • Два контейнера для зерен
        • Автоматическое отключение
        • Дисплей
        • Система "капля-стоп"
        • Индикатор уровня воды
        Настройки помола
        3
        Тип дисплея
        ЖК

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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