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Grind & Brew

Капельная кофеварка, 1,2 л

HD7767/00
Общая оценка / 5
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
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    Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

    HD7767/00
    Общая оценка / 5

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

      • Встроенная кофемолка
      • Со стеклянным кувшином
      • Черный и металлик
      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      • Общие характеристики

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        320 x 280 x 505
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        350
        Длина шнура
        0,85
        Напряжение
        230
        Цвет
        Черный и металлик
        Сделано в
        Китае
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Комплектация
        Стеклянный кувшин
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра
        Частота
        50
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        212 x 277 x 440
        Вес, включая упаковку
        6,2
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        Регулировка уровня крепости кофе
        Вместительный резервуар для воды
        1,2
        Вместительный резервуар для воды
        Up to 12
        Настройки помола
        9
        Температура кофе
        80–85
        Удобное и простое использование
        • Отображение
        • Индикатор уровня воды
        • Автоматическое отключение
        • Система "капля-стоп"
        Специальные функции
        Aroma twister
        Бойлеры
        0
        Тип дисплея
        ЖК
        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Время приготовления для кувшина
        10

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        4,6

      • Обработка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000

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