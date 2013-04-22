Ключевые слова для поиска

  • Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Saeco Royal Автоматическая кофемашина

    HD8920/09

    Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Кофемашина Saeco Royal Gran Crema в любой момент приготовит для вас любимый кофе или напиток с молоком. Наслаждайтесь любимыми напитками дома или на работе.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Royal Автоматическая кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Благодаря контейнерам большого объема

    • Автоматический капучинатор
    • Черный
    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

    Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание
      • Подогрев чашек

    • Особенности

      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Цельные кофейные зерна
      • Молотый кофе
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Италии
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер

    • Конструкция

      Цвет
      Матовый черный
      Materials and finishing
      Пластиковая передняя/верхняя панель + металлическая боковая/задняя панель

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      336 x 380 x 450  mm
      Емкость отсека для зерен
      350  g
      Вес продукта
      15  kg
      Емкость контейнера для отходов
      20  servings
      Объем резервуара для воды
      2,2  l
      Объем кувшина для молока
      0,5  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      Очистка и обслуживание
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
      • Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Функция автоматического перехода в режим ожидания
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.