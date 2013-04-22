HD8920/09
Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой
Кофемашина Saeco Royal Gran Crema в любой момент приготовит для вас любимый кофе или напиток с молоком. Наслаждайтесь любимыми напитками дома или на работе.Узнать обо всех преимуществах
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Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.
Идеальный эспрессо
Особенности
Технические характеристики
Конструкция
Вес и габариты
Удобство использования
Обслуживание
Социальная ответственность
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