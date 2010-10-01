HD8946/09
Создание разных напитков для нескольких пользователей
С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.Узнать обо всех преимуществах
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В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.
Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.
Наслаждайтесь любимым кофе с пышной молочной пеной благодаря автоматическому кувшину с функцией автоочистки. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите кофейный напиток. Ваш любимый кофе — латте макиато, капучино или кофе латте — будет готов за считанные секунды. Кувшин эспрессо-кофемашины Saeco оснащен удобной функцией автоочистки с двумя циклами очищения паром. Трубки кувшина всегда будут чистыми, чтобы вы каждый раз наслаждались вкусом свежего молока.
Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной системой создания кофейной пенки и структуры напитка. Расположенный на носике регулятор позволяет варьировать давление, меняя таким образом консистенцию напитка и плотность пенки.
Идеальный эспрессо
Разные рецепты
Технические характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Обслуживание
Экологическая безопасность
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