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"Я хочу, чтобы людям нравилось готовить, чтобы они чувствовали себя уверенно и свободно, используя этот набор. Кроме того, я задался целью создать серию приборов, которые с удовольствием использовал бы на кухне сам. На всех приборах Philips серии Jamie Oliver есть элементы небесно-голубого цвета, который идеально подходит для выбранного стиля ретро. Хочется, чтобы такие приборы лежали на виду, а не в шкафах".