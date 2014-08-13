HD9132/00
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Благодаря большой чаше бенмари емкостью 2,5 л для супов, десертов и соусов, пароварка может использоваться для приготовления разнообразных блюд, а безопасная конструкция с вентиляционными отверстиями исключит риск ожогов.
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами любимых приправ.
Чаши для приготовления на пару пронумерованы; номер указан на ручке поддона. Нижний ярус — номер 1, средний — 2, верхний — 3. Во время приготовления используйте один, два или три яруса, устанавливая ярусы 2 или 3 поверх первого. После использования установите чаши друг на друга для компактного хранения.
Ручной таймер на 60 минут невероятно прост в использовании. С помощью диска выберите время приготовления на пару и занимайтесь своими делами, всю работу за вас сделает пароварка! Для большинства овощей время приготовления оставляет 10-20 минут, со временем вы найдете оптимальное время. По истечении указанного времени пароварка отключается автоматически.
Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.
Неважно, что вы готовите: завтрак, обед или ужин, — удобная пароварка пригодится в любом случае. С помощью удобной подставки для приготовления яиц на пару можно приготовить полезный и питательный завтрак — яйца всмятку. Не забудьте сделать в каждом яйце небольшое отверстие (для этой цели подойдет булавка) и поставить яйца на подставку отверстием вверх!
Все кухонные принадлежности из серии Джейми Оливера от Philips идут в комплекте с эксклюзивными рецептами от Джейми Оливера, с помощью которых вы можете поразить родных вкусными блюдами.
Пароварка сохраняет питательную ценность продуктов и поможет быстро приготовить изумительно вкусные и полезные блюда.
Если в резервуаре закончится вода, сработает защита от перегрева и включения без воды, поэтому вы можете не беспокоиться о работе устройства. Перед доливом воды и возобновлением работы пароварку следует охладить в течение 10 минут.
"Я хочу, чтобы людям нравилось готовить, чтобы они чувствовали себя уверенно и свободно, используя этот набор. Кроме того, я задался целью создать серию приборов, которые с удовольствием использовал бы на кухне сам. На всех приборах Philips серии Jamie Oliver есть элементы небесно-голубого цвета, который идеально подходит для выбранного стиля ретро. Хочется, чтобы такие приборы лежали на виду, а не в шкафах".
Характеристики дизайна
Размеры и вес
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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