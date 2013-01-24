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Daily Collection

Чайник

HD9300/13
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2 награды
  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    Daily Collection Чайник

    HD9300/13
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    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

      • 1,6 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Белый с бежевым
      • Откидная крышка
      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Фильтр для защиты от накипи

      Фильтр для защиты от накипи

      Фильтр для защиты от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и бежевый
        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен (PP)
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,6 л
        Длина шнура
        0,75 м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        2000–2400  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,6x23x24,9  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        28,7x18,8x23,3  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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