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Чайник

HD9322/82
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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    Чайник

    HD9322/82
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прослужит долго

    Стильный электрический чайник титанового цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором нагрева разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Стильный электрический чайник титанового цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором нагрева разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Прослужит долго

    Стильный электрический чайник титанового цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором нагрева разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Стильный электрический чайник титанового цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором нагрева разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Прослужит долго

      Долгий срок службы

      • 1,7 литра
      • 2200 Вт
      • Титановый
      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Крышка на пружине
        Да
        Мощность
        2200 W
        Автоматическое отключение
        Да
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Емкость
        1,7 л

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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