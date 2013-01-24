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LightCare

Утюг без функции подачи пара

HI108/01
Общая оценка / 5
  • Простота в использовании и долговечность Простота в использовании и долговечность Простота в использовании и долговечность
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    LightCare Утюг без функции подачи пара

    HI108/01
    Общая оценка / 5

    Простота в использовании и долговечность

    Легкий и эффективный утюг Philips без функции подачи пара обеспечивает оптимальные результаты без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LightCare Утюг без функции подачи пара

    Простота в использовании и долговечность

    Легкий и эффективный утюг Philips без функции подачи пара обеспечивает оптимальные результаты без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Простота в использовании и долговечность

    Легкий и эффективный утюг Philips без функции подачи пара обеспечивает оптимальные результаты без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LightCare Утюг без функции подачи пара

    Простота в использовании и долговечность

    Легкий и эффективный утюг Philips без функции подачи пара обеспечивает оптимальные результаты без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Простота в использовании и долговечность

      • Подошва с полированным покрытием
      • 1000 Вт
      • Сетевой шнур длиной 1,7 м
      Подошва с полированным покрытием

      Подошва с полированным покрытием

      Подошва с полированным покрытием

      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

      Ручка с текстурированным покрытием для удобного использования

      Ручка с текстурированным покрытием для удобного использования

      Благодаря текстурированному покрытию ручки вы сможете удобно и крепко держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.

      Простая настройка температуры

      Простая настройка температуры

      Благодаря удобному регулятору температуры вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим для любого типа ткани.

      Подошва с узким носиком для глажения труднодоступных участков

      Подошва с узким носиком для глажения труднодоступных участков

      Подошва с узким носиком позволит прогладить одежду в таких труднодоступных местах, как между пуговицами, в углах и при отглаживании стрелок.

      Световой индикатор температуры оповещает о том, что утюг достаточно нагрелся

      Световой индикатор температуры оповещает о том, что утюг достаточно нагрелся

      Во время нагрева утюга индикатор загорается и гаснет, когда температура подошвы достигает нужного уровня.

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

      Небольшой вес утюга позволяет прилагать меньше усилий

      Небольшой вес утюга позволяет прилагать меньше усилий

      Небольшой вес и антипригарное покрытие обеспечивают легкое скольжение для быстрого разглаживания складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        С полированным покрытием
        Питание
        1000  Вт

      • Легко использовать

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов
        Долговечный шнур
        Да
        Удобная ручка
        Да
        Удобное приспособление для смотки шнура
        Да
        Небольшой вес утюга
        Да

      • Полный контроль

        Простая настройка температуры
        Да
        Световой индикатор температуры
        Да

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