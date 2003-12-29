HI108/01
Простота в использовании и долговечность
Легкий и эффективный утюг Philips без функции подачи пара обеспечивает оптимальные результаты без лишних усилий.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подошва с полированным покрытием
Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Благодаря текстурированному покрытию ручки вы сможете удобно и крепко держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.
Благодаря удобному регулятору температуры вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим для любого типа ткани.
Подошва с узким носиком позволит прогладить одежду в таких труднодоступных местах, как между пуговицами, в углах и при отглаживании стрелок.
Во время нагрева утюга индикатор загорается и гаснет, когда температура подошвы достигает нужного уровня.
Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.
Небольшой вес и антипригарное покрытие обеспечивают легкое скольжение для быстрого разглаживания складок.
Простота использования
Полный контроль
Быстрое и мощное разглаживание складок
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