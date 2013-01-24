Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Паровой утюг

HI518
Общая оценка / 5
  • Azur Excel Plus Azur Excel Plus Azur Excel Plus
    -{discount-value}

    Паровой утюг

    HI518
    Общая оценка / 5

    Azur Excel Plus

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Azur Excel Plus

    Azur Excel Plus

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Azur Excel Plus

    Похожие продукты

    См. все steam-iron

      Azur Excel Plus

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        2,4  м
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        250  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        До 60 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва Anodilium

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60
        Питание
        1900
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        287 x 114 x 150
        Вес продукта
        1,45

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии