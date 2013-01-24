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Azur Excel Plus
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Azur Excel Plus
Azur Excel Plus
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Azur Excel Plus
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.
Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!
Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/00
GC026/30
GC026/80