HI518
Azur Excel Plus
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!
Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.
Технические характеристики
Вес и размеры
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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