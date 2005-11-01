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  • Azur Excel Plus Azur Excel Plus Azur Excel Plus

    Паровой утюг

    HI518

    Azur Excel Plus

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    Паровой утюг

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    Azur Excel Plus

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

    Удлиненный шнур для удобства перемещения

    Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

    • Технические характеристики

      Мощность
      1900
      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      1,45
      Габариты изделия
      287 x 114 x 150

    • Удобство использования

      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва Anodilium

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2,4  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      250  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      До 60 г/мин

    Badge-D2C

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