HI570/02
Отличные результаты, минимум усилий
Паровой утюг с работой без шнура
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Функция Паровой удар 75 г/мин помогает легко разгладить даже самые жесткие складки.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Отсутствие шнура обеспечивает максимальную свободу движений и маневренность. Можно выбрать между режимом глажения от аккумулятора (для глажения тканей, которые необходимо периодически расправлять на гладильной доске, что позволяет оставлять утюг на подзарядку) и режимом глажения с питанием от электросети (для продолжительного глажения). Выбор режима глажения от аккумулятора, режима глажения с питанием от электросети или режима фиксации на подставке для хранения производится с помощью трехпозиционного переключателя.
Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.
Технические характеристики
Вес и габариты
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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