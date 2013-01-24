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Беспроводной паровой утюг

HI570
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    Беспроводной паровой утюг

    HI570
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Паровой утюг с работой без шнура

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводной паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Паровой утюг с работой без шнура

    Отличные результаты, минимум усилий

    Паровой утюг с работой без шнура

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводной паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Паровой утюг с работой без шнура

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Свобода движений за счет отсутствия провода

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Функция Паровой удар 75 г облегчает разглаживание жестких складок

      Функция Паровой удар 75 г облегчает разглаживание жестких складок

      Функция Паровой удар 75 г/мин помогает легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Работа от аккумулятора для максимальной свободы движений

      Отсутствие шнура обеспечивает максимальную свободу движений и маневренность. Можно выбрать между режимом глажения от аккумулятора (для глажения тканей, которые необходимо периодически расправлять на гладильной доске, что позволяет оставлять утюг на подзарядку) и режимом глажения с питанием от электросети (для продолжительного глажения). Выбор режима глажения от аккумулятора, режима глажения с питанием от электросети или режима фиксации на подставке для хранения производится с помощью трехпозиционного переключателя.

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Объем резервуара для воды
        250  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        До 75 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60
        Питание
        1900
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        320 x 256 x 138

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