Работа от аккумулятора для максимальной свободы движений

Отсутствие шнура обеспечивает максимальную свободу движений и маневренность. Можно выбрать между режимом глажения от аккумулятора (для глажения тканей, которые необходимо периодически расправлять на гладильной доске, что позволяет оставлять утюг на подзарядку) и режимом глажения с питанием от электросети (для продолжительного глажения). Выбор режима глажения от аккумулятора, режима глажения с питанием от электросети или режима фиксации на подставке для хранения производится с помощью трехпозиционного переключателя.