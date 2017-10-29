Специальный режим выключает оставленный без присмотра утюг

1) Утюг активирует режим ожидания, если не используется в течение 5 минут; при этом мигает индикатор готовности к работе. Нажмите кнопку подачи пара или поверните диск выбора температуры, чтобы продолжить работу. 2) Утюг автоматически отключается, если не используется в течение 15 минут; при этом индикатор готовности к работе гаснет. Включите утюг с помощью переключателя питания.