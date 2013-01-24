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Парогенератор

HI5916/20
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение Более быстрое глажение Более быстрое глажение
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    Парогенератор

    HI5916/20
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение

      с усиленной подачей пара

      • Пар под давлением 5 бар
      • Съемный резервуар для воды 1,1 л
      • Паровой удар 180 г
      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

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      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

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      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

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      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 100  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Давление
        Пар под давлением 5 бар
        Паровой удар
        180  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Название подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        1100  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,6  м
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Да
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Вес утюга
        1,1  кг
        Вес утюга + подставка
        3,2  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        2 мин.

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