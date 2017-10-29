HI5916/20
Более быстрое глажение
Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л.Узнать обо всех преимуществах
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Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.
Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
1) Утюг активирует режим ожидания, если не используется в течение 5 минут; при этом мигает индикатор готовности к работе. Нажмите кнопку подачи пара или поверните диск выбора температуры, чтобы продолжить работу. 2) Утюг автоматически отключается, если не используется в течение 15 минут; при этом индикатор готовности к работе гаснет. Включите утюг с помощью переключателя питания.
Технические характеристики
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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