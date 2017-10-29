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    Парогенератор

    HI5916/20

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л.

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    Парогенератор

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    Более быстрое глажение

    с усиленной подачей пара

    • Пар под давлением 5 бар
    • Съемный резервуар для воды 1,1 л
    • Паровой удар 180 г
    Съемный резервуар для воды 1,1 л

    Съемный резервуар для воды 1,1 л

    Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Специальный режим выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальный режим выключает оставленный без присмотра утюг

    1) Утюг активирует режим ожидания, если не используется в течение 5 минут; при этом мигает индикатор готовности к работе. Нажмите кнопку подачи пара или поверните диск выбора температуры, чтобы продолжить работу. 2) Утюг автоматически отключается, если не используется в течение 15 минут; при этом индикатор готовности к работе гаснет. Включите утюг с помощью переключателя питания.

    • Технические характеристики

      Время нагрева
      2 мин.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1100  ml
      Название подошвы
      Керамика
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Пар под давлением 5 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      180  g
      Постоянная подача пара
      до 100  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 99% пригодна к переработке, на 99% изготовлена из вторичных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      >75 % изготовлена из вторичных материалов

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Да
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      39x23x27  cm
      Вес утюга
      1,1  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      36,2 x 27 x 26,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      3.5  kg
      Вес утюга + подставки
      3,2  kg

    Badge-D2C

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