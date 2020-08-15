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Парогенератор

HI5919/30
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение Более быстрое глажение Более быстрое глажение
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    Парогенератор

    HI5919/30
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор

    Более быстрое глажение

    Этот парогенератор поможет быстрее разгладить все складки благодаря мощной постоянной подаче пара и съемному резервуару для воды емкостью 1,1 л. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение

      с усиленной подачей пара

      • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
      • Съемный резервуар для воды 1,1 л
      • Паровой удар 200 г
      Специальный режим выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальный режим выключает оставленный без присмотра утюг

      1) Утюг активирует режим ожидания, если не используется в течение 5 минут; при этом мигает индикатор готовности к работе. Нажмите кнопку подачи пара или поверните диск выбора температуры, чтобы продолжить работу. 2) Утюг автоматически отключается, если не используется в течение 15 минут; при этом индикатор готовности к работе гаснет. Включите утюг с помощью переключателя питания.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Съемный резервуар для воды 1,1 л

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие обеспечивает быстрое наполнение. Благодаря емкости 1,1 л можно гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      • Легкость использования

        Время нагрева
        2 мин.
        Объем резервуара для воды
        1100  ml
        Контейнер Calc Clean
        Да
        Название подошвы
        Керамика
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,6  m
        Длина шланга
        1,4  m
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        максимальное давление насоса — 5,2 бар
        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        до 100  g/min
        Паровой удар
        200  g
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Да
        • без картриджей и лишних затрат

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,1  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        39x23x27  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        36,2 x 27 x 26,3  cm
        Вес (с упаковкой)
        3,5  kg
        Вес утюга + подставка
        3,2  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        На 99% пригодна к переработке, на 99% изготовлена из вторичных материалов
        Руководство пользователя
        >75 % изготовлена из вторичных материалов

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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