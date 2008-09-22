HP4666/00
Быстрая укладка, профессиональные результаты
Выпрямитель SalonStraight Sonic сочетает в себе прогрессивную технологию вибрации Sonic, пластины с наноалмазным керамическим покрытием и нагрев до температуры профессиональной укладки — 220 ºC для выпрямления волос на 30 % быстрее и достижения непревзойденной гладкости.Узнать обо всех преимуществах
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Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Технология Sonic — это потрясающее открытие для выпрямления волос. Мягкие звуковые вибрации помогают распределить волосы по пластинам более равномерно, что обеспечивает на 30 % более быстрое выпрямление. Кроме того, технология Sonic помогает равномернее распределять тепло вдоль пластин, что гарантирует превосходные профессиональные результаты.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Помимо того, что бриллианты — лучшие друзья девушек, они обладают также выдающимися физическими характеристиками и, в частности, известны как наиболее твердый из возможных материалов. Эти свойства легли в основу создания новых выпрямляющих керамических пластин. Улучшенные нано-алмазные керамические пластины обеспечивают оптимальное нагревание и придают волосам идеальную гладкость, а устойчивая к царапинам поверхность пластин всегда скользит легко, благодаря чему ваши волосы приобретают очаровательный блеск.
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