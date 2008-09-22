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  • Быстрая укладка, профессиональные результаты Быстрая укладка, профессиональные результаты Быстрая укладка, профессиональные результаты

    SalonStraight Sonic Выпрямитель

    HP4666/00

    Быстрая укладка, профессиональные результаты

    Выпрямитель SalonStraight Sonic сочетает в себе прогрессивную технологию вибрации Sonic, пластины с наноалмазным керамическим покрытием и нагрев до температуры профессиональной укладки — 220 ºC для выпрямления волос на 30 % быстрее и достижения непревзойденной гладкости.

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    SalonStraight Sonic Выпрямитель

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    Быстрая укладка, профессиональные результаты

    SalonStraight Ionic

    • 220 °C
    • Наноалмазное керамическое покрытие
    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

    Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

    Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Технология Sonic — превосходный результат за считаные минуты

    Технология Sonic — превосходный результат за считаные минуты

    Технология Sonic — это потрясающее открытие для выпрямления волос. Мягкие звуковые вибрации помогают распределить волосы по пластинам более равномерно, что обеспечивает на 30 % более быстрое выпрямление. Кроме того, технология Sonic помогает равномернее распределять тепло вдоль пластин, что гарантирует превосходные профессиональные результаты.

    Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 15 секунд

    Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 15 секунд

    Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Нано-алмазные керамические пластины делают волосы еще более гладкими и блестящими.

    Помимо того, что бриллианты — лучшие друзья девушек, они обладают также выдающимися физическими характеристиками и, в частности, известны как наиболее твердый из возможных материалов. Эти свойства легли в основу создания новых выпрямляющих керамических пластин. Улучшенные нано-алмазные керамические пластины обеспечивают оптимальное нагревание и придают волосам идеальную гладкость, а устойчивая к царапинам поверхность пластин всегда скользит легко, благодаря чему ваши волосы приобретают очаровательный блеск.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Волнистые
      • Кудрявые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      Толщина волос
      • Тонкие
      • Густые
      Для ослабленных волос
      Да

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Питание
      56  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      220–240  В
      Материал корпуса
      Нейлон+F.G

    Badge-D2C

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