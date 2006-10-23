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Мультистайлер

HP4698/01
Общая оценка / 5
  • Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая
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    Мультистайлер

    HP4698/01
    Общая оценка / 5

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мультистайлер

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мультистайлер

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

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      Создавайте модные укладки для любого случая

      Универсальный стайлер SalonMultistylist 10-в-1

      • 10 насадок
      • Керамика
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

      Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

      10 различных насадок для создания причесок на любой вкус

      С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

      Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

      Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

      Плоские щипцы для создания текстурированных волн

      Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы, текстуры и волны при помощи этих необычных плоских щипцов.

      Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

      Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

      Большие щипцы для создания крупных локонов

      Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

      Щипцы спиралевидной формы для создания мягких волн

      Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.

      В комплекте заколки для легкой укладки

      Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 m
        Напряжение
        100—240 V
        Питание
        25 W
        Цвет/отделка
        Ночная синева металлик с темно-синим оттенком
        Материал корпуса
        ПК

      • Тип волос

        Количество уровней
        5
        Конечный результат
        Сочетание стилей
        Прическа в данный момент
        • Прямые
        • Волнистые
        • Кудрявые
        Габариты поддона
        1200x800x100 mm
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        Тонкие
        Для ослабленных волос
        Да
        Количество A-boxes в уровне
        6
        Количество поддонов
        240 шт.

      • Логистические данные

        EAN F-box
        8710103203926
        Страна изготовления
        Китай
        EAN A-box
        8710103203933

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да
        Код CTV
        8844-698-01

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        296x40x80,5 (В) mm
        Размеры F-box
        350x70x240 (В) mm
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        734 g
        Объем F-box
        5880 см³
        Вес F-box [включая устройство]
        1060 g

      • Вес и размеры A-box

        Количество F-boxes в A-box
        8
        Размеры A-box
        590x255x370 (В) mm
        Объем A-box
        55666,5 см³
        Вес A-Box
        800 g

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