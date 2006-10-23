HP4698/01
Создавайте модные укладки для любого случая
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.Узнать обо всех преимуществах
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Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.
Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы, текстуры и волны при помощи этих необычных плоских щипцов.
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Вес и размеры F-box
Тип волос
Поддон
Вес и размеры A-box
Возможность обслуживания
Логистические данные
Технические характеристики
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