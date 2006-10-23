Ключевые слова для поиска

  • Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая

    Мультистайлер

    HP4698/01

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мультистайлер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Создавайте модные укладки для любого случая

    Универсальный стайлер SalonMultistylist 10-в-1

    • 10 насадок
    • Керамика
    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

    Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

    10 различных насадок для создания причесок на любой вкус

    С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

    Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

    Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

    Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

    Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

    Плоские щипцы для создания текстурированных волн

    Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы, текстуры и волны при помощи этих необычных плоских щипцов.

    Большие щипцы для создания крупных локонов

    Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

    Щипцы спиралевидной формы для создания мягких волн

    Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.

    В комплекте заколки для легкой укладки

    Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

    • Вес и размеры F-box

      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      296x40x80,5 (В)  миллиметра
      Размеры F-box
      350x70x240 (В)  миллиметра
      Вес устройства, включая отсоединяемые части
      734  г
      Объем F-box
      5880  см³
      Вес F-box [включая устройство]
      1060  г

    • Тип волос

      Конечный результат
      Сочетание стилей
      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Волнистые
      • Кудрявые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      Толщина волос
      Тонкие
      Для ослабленных волос
      Да

    • Поддон

      Количество уровней
      5
      Габариты поддона
      1200x800x100  миллиметра
      Количество A-boxes в уровне
      6
      Количество поддонов
      240  шт.

    • Вес и размеры A-box

      Количество F-boxes в A-box
      8
      Размеры A-box
      590x255x370 (В)  миллиметра
      Объем A-box
      55666,5  см³
      Вес A-Box
      800  г

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Логистические данные

      Код CTV
      8844-698-01
      EAN F-box
      8710103203926
      Страна изготовления
      Китай
      EAN A-box
      8710103203933

    • Технические характеристики

      Цвет/отделка
      Ночная синева металлик с темно-синим оттенком
      Длина шнура
      1,8  м
      Питание
      25  Вт
      Напряжение
      100—240  В
      Материал корпуса
      ПК

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.