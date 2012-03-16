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  • Наслаждайтесь гладкостью кожи. Наслаждайтесь гладкостью кожи. Наслаждайтесь гладкостью кожи.
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    SatinSoft Эпилятор

    HP6520/01

    Наслаждайтесь гладкостью кожи.

    Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальную гигиеничность. Прибор работает от аккумулятора и удобен в использовании. В комплект входит насадка для чувствительных участков.

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    SatinSoft Эпилятор

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    Наслаждайтесь гладкостью кожи.

    Эпилятор с системой Skin Care

    • Система SkinCare
    • Беспроводные
    Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

    Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

    Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.

    Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

    Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

    Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

    Беспроводные

    Беспроводные

    Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

    Выберите необходимый режим скорости

    Выберите необходимый режим скорости

    У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

    Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

    Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

    В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела

    Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

    Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

    Эпилирующую головку легко промывать под водой.

    • Комфортная эпиляция

      Беспроводные
      Да

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      20
      Напряжение
      3,6  В
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      666
      движений в секунду, скорость 2
      733

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да

    Badge-D2C

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