HP6520/01
Наслаждайтесь гладкостью кожи.
Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальную гигиеничность. Прибор работает от аккумулятора и удобен в использовании. В комплект входит насадка для чувствительных участков.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.
Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела
Эпилирующую головку легко промывать под водой.
Комфортная эпиляция
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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