Бережный уход для сияющей кожи

Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на влажной, так и на сухой коже! Узнать обо всех преимуществах