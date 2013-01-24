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Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

HP6541/00
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  • Бережный уход для сияющей кожи Бережный уход для сияющей кожи Бережный уход для сияющей кожи
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    Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

    HP6541/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Бережный уход для сияющей кожи

    Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на влажной, так и на сухой коже! Узнать обо всех преимуществах

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    Набор для эпиляции. Ограниченный выпуск.

    Бережный уход для сияющей кожи

    Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на влажной, так и на сухой коже! Узнать обо всех преимуществах

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      Бережный уход для сияющей кожи

      Для использования на влажной и сухой коже

      • Для тела
      Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

      Скорость 1 — бережная эпиляция; скорость 2 — эффективная эпиляция

      Скорость 1 — бережная эпиляция; скорость 2 — эффективная эпиляция

      У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

      Эпилятор для чувствительных участков, работа от батареи (типа AA)

      Эпилятор для чувствительных участков, работа от батареи (типа AA).

      Высокая гигиеничность: оба эпилятора можно промывать под водой.

      Высокая гигиеничность: оба эпилятора можно промывать под водой.

      Бережное удаление волосков на чувствительных участках

      Эпилятор для чувствительных участков Wet & Dry прекрасно удаляет волоски в таких труднодоступных местах, как линия бикини и область подмышек. Меньше неприятных ощущений благодаря возможности использования как на влажной, так и на сухой коже.

      Можно использовать в душе для минимизации неприятных ощущений.

      Прибор разработан для использования в теплой воде. Теплая вода расслабляет, успокаивает и улучшает кровообращение, обеспечивая комфорт и снижая чувствительность кожи.

      Технические характеристики

      • Удобство использования

        Питание от аккумулятора
        Да
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        Да
        Для использования на влажной и сухой коже
        Да

      • Решения для чувствительных участков тела

        Эпилятор для чувствительных участков
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        движений в секунду, скорость 1
        666
        движений в секунду, скорость 2
        733
        напряжение
        3,6  В
        Аккумуляторы для прецизионного эпилятора
        2 шт. типа AA

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