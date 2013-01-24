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Бережный уход для сияющей кожи
Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на влажной, так и на сухой коже! Узнать обо всех преимуществах
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Бережный уход для сияющей кожи
Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на влажной, так и на сухой коже! Узнать обо всех преимуществах
Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
Эпилятор для чувствительных участков, работа от батареи (типа AA).
Высокая гигиеничность: оба эпилятора можно промывать под водой.
Эпилятор для чувствительных участков Wet & Dry прекрасно удаляет волоски в таких труднодоступных местах, как линия бикини и область подмышек. Меньше неприятных ощущений благодаря возможности использования как на влажной, так и на сухой коже.
Прибор разработан для использования в теплой воде. Теплая вода расслабляет, успокаивает и улучшает кровообращение, обеспечивая комфорт и снижая чувствительность кожи.
Удобство использования
Особенности
Решения для чувствительных участков тела
Технические характеристики