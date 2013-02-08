Набор "Красота и уход"
Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор "Красота и уход"
Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах
Набор "Красота и уход"
Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор "Красота и уход"
Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
Уникальные эпилирующие диски удаляют волоски длиной от 0,5 мм.
Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела
Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.
Предназначена для использования на чувствительных участках тела. Насадка закрывает внешние эпилирующие диски для более бережной эпиляции чувствительных участков.
Небольшой чехол для удобного хранения.
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более щадящей, а результат — неизменно превосходным.
Уникальный фен со встроенной насадкой-концентратором и изящным дизайном гарантирует высокую эффективность сушки волос.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Этот фен мощностью 1500 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит волосы — все, что нужно для великолепной прически каждый день.
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики (эпилятор)
Технические характеристики (фен)
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