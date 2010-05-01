HP8315/00
Блестящий результат!
Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением
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Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.
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Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
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Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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