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  • Блестящий результат! Блестящий результат! Блестящий результат!

    Выпрямитель

    HP8315/00

    Блестящий результат!

    Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением

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    Выпрямитель

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    Блестящий результат!

    Выпрямитель SalonStraight Active ION

    Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

    Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

    Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

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    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

    Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

    Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

    Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

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    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Максимальная температура
      200  °C
      Нагрев до 100°C
      30  с

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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