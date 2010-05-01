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Выпрямитель

HP8315/00
Общая оценка / 5
  • Блестящий результат! Блестящий результат! Блестящий результат!
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    Выпрямитель

    HP8315/00
    Общая оценка / 5

    Блестящий результат!

    Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Блестящий результат!

    Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением

    Блестящий результат!

    Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Блестящий результат!

    Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением

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      Блестящий результат!

      Выпрямитель SalonStraight Active ION

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

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      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

      Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

      Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

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      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 m
        Керамическое покрытие
        Да
        Максимальная температура
        200 °C
        Нагрев до 100°C
        30 sec

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средний
        • Густые

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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