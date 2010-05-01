Блестящий результат!
Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящий результат!
Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением
Блестящий результат!
Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящий результат!
Благодаря широким пластинам выпрямителя и системе ионизации вы сможете быстро создать идеальную укладку. Сверхширокие пластины разработаны для густых или длинных волос и позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением
Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.
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Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
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Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание
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