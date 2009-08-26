HR1351/70
Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт и измельчителем легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.
Отсоединяется поворотом руки.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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