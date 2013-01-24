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Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Съемная насадка для удобной очистки под струей воды.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики