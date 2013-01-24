Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах