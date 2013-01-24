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ручной блендер

HR1357
Общая оценка / 5
  • Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.
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    ручной блендер

    HR1357
    Общая оценка / 5

    Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ручной блендер

    Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ручной блендер

    Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды и позволяет готовить превосходные супы, пюре и коктейли. Готовьте по-своему — в точности так, как хотите. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все hand-blender

      Готовьте по-своему — в точности так, как хотите.

      • 300 Вт
      • металлическая нога
      • стакан и измельчитель
      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Удобно очищать

      Удобно очищать

      Съемная насадка для удобной очистки под струей воды.

      Нож двойного действия измельчает любые продукты

      Нож двойного действия измельчает любые продукты

      Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

      Измельчитель с ножами из нержавеющей стали для нарезки овощей

      Измельчитель с ножами из нержавеющей стали для нарезки овощей

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Из нержавеющей стали
        Цвет(а)
        белый с синим

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        4

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Стакан с крышкой
        1  Д

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Питание
        300  Вт

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