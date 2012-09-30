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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1600/00

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Приготовление супов, пюре и коктейлей идеальной консистенции

    • 550 Вт, пластиковая нога
    • ProMix
    • 1 скорость
    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

    Одна кнопка включения

    Одна кнопка включения

    Одна кнопка включения для удобства использования.

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Пластик
      Материал стакана
      SAN

    • Аксессуары

      Стакан
      0,5 л

    • Технические характеристики

      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Длина шнура
      1,25  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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