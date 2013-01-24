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Daily Collection

Ручной блендер

HR1600/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1600/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Приготовление супов, пюре и коктейлей идеальной консистенции

      • 550 Вт, пластиковая нога
      • ProMix
      • 1 скорость
      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

      Одна кнопка включения

      Одна кнопка включения

      Одна кнопка включения для удобства использования.

      Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

      Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

      Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

      Мощный мотор 550 Вт

      Мощный мотор 550 Вт

      Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый
        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        напряжение
        220 - 240 В V
        Частота
        50/60 Hz
        Материал насадки
        Пластик
        Стакан
        0.5 л
        Мощность
        550 W
        Режим скорости
        1
        Материал стакана
        SAN
        Длина шнура
        1,25 m
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина

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