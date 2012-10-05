HR1603/00
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Одна кнопка включения для удобства использования.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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