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    Viva Collection Ручной блендер

    HR1613/00

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!

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    Viva Collection Ручной блендер

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    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

    • 650 Вт, пластиковая нога
    • Нож двойного действия
    • Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик
    • 16 скоростей + турборежим
    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

    Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

    Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

    Для самых твердых ингредиентов.

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Измельчитель

    Измельчитель

    Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

    Мощный мотор 650 Вт

    Мощный мотор 650 Вт

    Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

    Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

    Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

    Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Мягкая ручка и кнопки

    Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

    • Характеристики конструкции

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Пластик
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Измельчитель размера XL
      Стакан
      Да
      Венчик для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Вместимость стакана
      1.7  l
      Длина шнура
      1,3  m
      Мощность в ваттах
      650  W
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Режим скорости
      16
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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