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Viva Collection

Ручной блендер

HR1614/00
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
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    Viva Collection Ручной блендер

    HR1614/00
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Ручной блендер

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Ручной блендер

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Ручной блендер с регулировкой скорости

      • 650 Вт, металлическая нога
      • Нож двойного действия
      • Стакан 1 л, измельчитель
      • 16 скоростей + турборежим
      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

      Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

      С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Мощный мотор 650 Вт

      Мощный мотор 650 Вт

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Режим скорости
        16

      • Аксессуары

        Стакан
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость стакана
        1  Д
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240  В
        мощность в ваттах
        650  Вт
        Длина шнура
        1,3  м

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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