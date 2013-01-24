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Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики