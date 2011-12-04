HR1619/90
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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