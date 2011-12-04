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    Viva Collection Ручной блендер

    HR1619/90

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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    Viva Collection Ручной блендер

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    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Больше разнообразия благодаря чаше кухонного комбайна

    • 650 Вт
    • Металлическая нога
    • чаша кухонного комбайна
    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

    Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

    С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Мощный мотор 650 Вт

    Мощный мотор 650 Вт

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Черный и серебристый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN

    • Аксессуары

      Стакан
      Да
      Насадка кухонного комбайна
      Да
      Диск для нарезки ломтиками и шинковки
      Да
      Венчик для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      650  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Вместимость стакана
      1  l
      Длина шнура
      1,3  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Режим скорости
      16
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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