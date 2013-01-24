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Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью насадки-миксера теперь можно не только легко вымешивать тесто, но и взбивать яичные белки и сливки. Узнать обо всех преимуществах
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Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью насадки-миксера теперь можно не только легко вымешивать тесто, но и взбивать яичные белки и сливки. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.
Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.
Стакан емкостью 1200 мл для смешивания, взбивания и измельчения входит в комплектацию ручного блендера. Стакан оснащен удобным носиком, ручкой и шкалой измерения.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
CP9654/01
CP9581/01
CP9579/01