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  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1832/00

    Максимум сока. Без усилий.

    Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Максимум сока. Без усилий.

    Эргономичный и компактный дизайн

    • 500 Вт
    • QuickClean
    • 1,5 л
    • Система "капля-стоп"
    Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

    Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

    Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

    Подача сока прямо в стакан

    Подача сока прямо в стакан

    Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

    До 1,5 л сока за один прием

    До 1,5 л сока за один прием

    Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

    Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

    Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

    Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

    Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

    Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

    Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Процесс мытья стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Предустановленные настройки
      0–1
      Тип продукта
      Соковыжималка
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      80 см
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Материал кувшина
      Пластик
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Импульсный режим
      n/a
      Съемные лезвия
      Нет
      Гарантия
      Да
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      500 Вт
      Напряжение
      220/240 В
      Частота
      50/60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоостановка лезвия
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      230 мм
      Ширина изделия
      190 мм
      Высота изделия
      300 мм
      Вес продукта
      2037 г
      Длина упаковки
      233 мм
      Ширина упаковки
      420 мм
      Высота упаковки
      233 мм
      Вес в упаковке
      1,9 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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