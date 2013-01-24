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Сверхострое лезвие ножа насадки для нарезки кубиками состоит из четырех специальных кромок, что обеспечивает нарезку ингредиентов идеально ровными кубиками. Нож специально разработан для нарезки таким способом и выполнен из нержавеющей стали. Изделие можно использовать даже для нарезки сырых овощей.
Сменная насадка-решетка для нарезки кубиками среднего размера выполнена из нержавеющей стали и обеспечивает качественный результат благодаря очень острым кромкам. Решетки других размеров приобретаются отдельно (аксессуар Philips HR7968).
Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.
Подходит для следующих моделей ручных блендеров Philips Avance и Progresso SpeedTouch: HR164x, HR167x и HR169x.
Приспособление для простой очистки насадки-решетки для нарезки кубиками.
Установка на ручной блендер Philips Avance SpeedTouch моделей HR164x и HR167x одним щелчком.
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