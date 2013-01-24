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Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

HR1999/90
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  • Насадка ручного блендера обеспечивает идеальные результаты Насадка ручного блендера обеспечивает идеальные результаты Насадка ручного блендера обеспечивает идеальные результаты
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    Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

    HR1999/90
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      Насадка ручного блендера обеспечивает идеальные результаты

      Для быстрого измельчения, нарезки ломтиками и идеально ровными кубиками

      • с насадкой для нарезки кубиками
      Специальный сверхострый нож насадки для нарезки кубиками.

      Специальный сверхострый нож насадки для нарезки кубиками.

      Сверхострое лезвие ножа насадки для нарезки кубиками состоит из четырех специальных кромок, что обеспечивает нарезку ингредиентов идеально ровными кубиками. Нож специально разработан для нарезки таким способом и выполнен из нержавеющей стали. Изделие можно использовать даже для нарезки сырых овощей.

      Насадка-решетка для нарезки кубиками среднего размера

      Насадка-решетка для нарезки кубиками среднего размера

      Сменная насадка-решетка для нарезки кубиками среднего размера выполнена из нержавеющей стали и обеспечивает качественный результат благодаря очень острым кромкам. Решетки других размеров приобретаются отдельно (аксессуар Philips HR7968).

      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.

      Подходит для моделей Philips HR164x, HR167x и HR169x

      Подходит для моделей Philips HR164x, HR167x и HR169x

      Подходит для следующих моделей ручных блендеров Philips Avance и Progresso SpeedTouch: HR164x, HR167x и HR169x.

      Приспособление для простой очистки насадки-решетки для нарезки кубиками

      Приспособление для простой очистки насадки-решетки для нарезки кубиками

      Приспособление для простой очистки насадки-решетки для нарезки кубиками.

      Большая чаша емкостью 2 л для обработки больших порций

      Большая чаша емкостью 2 л для обработки больших порций

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Простая установка на ручной блендер Avance SpeedTouch одним щелчком

      Установка на ручной блендер Philips Avance SpeedTouch моделей HR164x и HR167x одним щелчком.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Аксессуар для очистки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка для нарезки кубиками
        • Терка

      • Дизайн и отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Нержавеющая сталь
        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь

      • Технические характеристики

        Вместимость кухонного комбайна
        2  л

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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