Специальный сверхострый нож насадки для нарезки кубиками.

Сверхострое лезвие ножа насадки для нарезки кубиками состоит из четырех специальных кромок, что обеспечивает нарезку ингредиентов идеально ровными кубиками. Нож специально разработан для нарезки таким способом и выполнен из нержавеющей стали. Изделие можно использовать даже для нарезки сырых овощей.