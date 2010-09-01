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    Viva Collection Блендер

    HR2161/40

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны.

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    Viva Collection Блендер

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    Свежие вкусы каждый день

    Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

    • 600 Вт
    • Пластиковый кувшин 2 л
    • с мельничкой
    • Импульсный режим, измельчение льда
    Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

    Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

    Используйте мельничку для измельчения ингредиентов с различным содержанием влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца. Считанные секунды — и все готово!

    Ударопрочный кувшин

    Ударопрочный кувшин

    Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

    Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

    Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

    Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.

    Съемные ножи

    Съемные ножи

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Все части блендера Philips, кроме основания, можно мыть в посудомоечной машине.

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

    Импульсный режим

    .

    Плавная регулировка скорости

    Удобный переключатель позволяет установить необходимую скорость работы блендера.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый с сиреневыми вставками
      Материал корпуса
      PP
      Материал кувшина
      SAN
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Мельничка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      600  W
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость мельницы
      450  ml
      Вместимость кувшина блендера
      2  L
      Эффективная емкость кувшина
      1.5  L

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Скорости
      переменный

    Badge-D2C

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