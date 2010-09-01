HR2161/40
Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Используйте мельничку для измельчения ингредиентов с различным содержанием влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца. Считанные секунды — и все готово!
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Все части блендера Philips, кроме основания, можно мыть в посудомоечной машине.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
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Удобный переключатель позволяет установить необходимую скорость работы блендера.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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