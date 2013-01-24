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Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips служит для ежедневного приготовления разнообразных блюд: свежевыжатых соков, домашних супов или питательных коктейлей. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips служит для ежедневного приготовления разнообразных блюд: свежевыжатых соков, домашних супов или питательных коктейлей. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах
Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips служит для ежедневного приготовления разнообразных блюд: свежевыжатых соков, домашних супов или питательных коктейлей. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips служит для ежедневного приготовления разнообразных блюд: свежевыжатых соков, домашних супов или питательных коктейлей. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах
Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Все части блендера Philips, кроме основания, можно мыть в посудомоечной машине.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
Удобный переключатель позволяет установить необходимую скорость работы блендера.
Технические характеристики
Общие характеристики
Характеристики дизайна