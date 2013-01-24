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Viva Collection

Блендер

HR2170/50
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    Viva Collection Блендер

    HR2170/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежие вкусы каждый день

      Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

      • 600 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • Различные режимы скорости
      • Импульсный режим, измельчение льда
      Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

      Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Съемные ножи

      Съемные ножи

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

      Все части блендера Philips, кроме основания, можно мыть в посудомоечной машине.

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

      Кувшин устойчив к появлению царапин и предотвращает распространение запахов

      Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов

      Плавная регулировка скорости

      Удобный переключатель позволяет установить необходимую скорость работы блендера.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Мощность
        600  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Вместимость кувшина блендера
        2  л
        Эффективная емкость кувшина
        1,5  л

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режимы скоростей
        Изменяемые

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный с серебристыми деталями
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        Стекло
        Материал корпуса
        PP

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