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Стакан для блендера
В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стакан для блендера
В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Стакан для блендера
В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стакан для блендера
В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь