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Кувшин блендера

HR3011
  • Стакан для блендера Стакан для блендера Стакан для блендера
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    Кувшин блендера

    HR3011

    Стакан для блендера

    В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Стакан для блендера

    В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Стакан для блендера

    В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Стакан для блендера

    В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Стакан для блендера

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    • Белая ручка

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR2061/00
      • HR2061/02
      • HR2064/00
      • HR2066/00
      • HR2067/00
      • HR2067/02

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