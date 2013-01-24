Стакан для блендера

В этом кувшине при помощи блендера можно смешивать жидкости и мягкие ингредиенты, например тесто для оладий, и делать пюре из вареных продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах