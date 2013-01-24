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Pure Essentials Collection

Насадка для смешивания

HR3923
  • Нижняя часть ручного блендера Нижняя часть ручного блендера Нижняя часть ручного блендера
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    Pure Essentials Collection Насадка для смешивания

    HR3923

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

    Pure Essentials Collection Насадка для смешивания

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

    Pure Essentials Collection Насадка для смешивания

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

    Нижняя часть ручного блендера

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1370/90
      • HR1370/91
      • HR1371/90
      • HR1372/90
      • HR1372/91

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