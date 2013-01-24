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Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна Philips можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь