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Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

HR3953
  • Хранение аксессуаров Хранение аксессуаров Хранение аксессуаров
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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    HR3953

    Хранение аксессуаров

    Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Хранение аксессуаров

    Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.

    Хранение аксессуаров

    Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Хранение аксессуаров

    Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.

    Хранение аксессуаров

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    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7764/13
      • HR7765/13
      • HR7766/13
      • HR7768/13

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