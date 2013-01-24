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Хранение аксессуаров
Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Хранение аксессуаров
Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.
Хранение аксессуаров
Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Хранение аксессуаров
Кухонный комбайн Philips имеет ряд запасных деталей и аксессуаров. Этот держатель позволяет хранить их, прикрепив к корпусу комбайна.