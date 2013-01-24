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Кувшин блендера

HR3960
  • Стакан для блендера кухонного комбайна Стакан для блендера кухонного комбайна Стакан для блендера кухонного комбайна
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    Кувшин блендера

    HR3960

    Стакан для блендера кухонного комбайна

    Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кувшин блендера

    Стакан для блендера кухонного комбайна

    Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Стакан для блендера кухонного комбайна

    Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кувшин блендера

    Стакан для блендера кухонного комбайна

    Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Стакан для блендера кухонного комбайна

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    • 2,0 л для сухих ингредиентов
    • 1,5 л для жидких ингредиентов

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7735/55
      • HR7740/80
      • HR7740/55
      • HR7740/56
      • HR7744/55
      • HR7744/56
      • HR7745/55

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