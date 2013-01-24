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Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь