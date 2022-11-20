HU2510/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% по сравнению со стандартными увлажнителями (1); он наполняет пространство исключительно очищенным H2O.Узнать обо всех преимуществах
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Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (2). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.
Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (3), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.
Когда резервуар для воды пуст, увлажнитель воздуха автоматически выключается, и загорается индикатор, указывающий на необходимость долива воды.
Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.
Выбирая Philips, вы выбираете надежный бренд с более чем 80-летним опытом и инновациями в области здравоохранения и улучшения качества воздуха.
Благодаря энергоэффективному дизайну он обеспечивает потребление мощности всего 10 Вт. Это сравнимо с показателями для одной светодиодной лампы.
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 2 режима скорости вентилятора. Гигиенично увлажняет воздух в помещении площадью 31 м² в течение 10,5 часов без необходимости долива воды. (4,5)
В тихом режиме устройство работает на громкости шепота, с уровнем шума всего 32 дБ(А) для спокойного сна.
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и габариты
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
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