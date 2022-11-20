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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    2000 Series Увлажнитель воздуха

    HU2510/10

    Общая оценка / 5
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    2 награды

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% по сравнению со стандартными увлажнителями (1); он наполняет пространство исключительно очищенным H2O.

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    2000 Series Увлажнитель воздуха

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Технология естественного холодного увлажнения воздуха NanoCloud

    • До 99 % меньше бактерий (1)
    • Технология NanoCloud
    • Резервуар для воды 2 л
    • Эффективен для помещений до 31 м²
    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (2)

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (2)

    Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (2). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (3)

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (3)

    Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (3), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.

    Оповещения об уровне воды в резервуаре в реальном времени

    Оповещения об уровне воды в резервуаре в реальном времени

    Когда резервуар для воды пуст, увлажнитель воздуха автоматически выключается, и загорается индикатор, указывающий на необходимость долива воды.

    «Умная» конструкция для простоты использования

    «Умная» конструкция для простоты использования

    Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.

    Тщательно проверен на долговечность

    Тщательно проверен на долговечность

    Выбирая Philips, вы выбираете надежный бренд с более чем 80-летним опытом и инновациями в области здравоохранения и улучшения качества воздуха.

    Энергоэффективный дизайн

    Энергоэффективный дизайн

    Благодаря энергоэффективному дизайну он обеспечивает потребление мощности всего 10 Вт. Это сравнимо с показателями для одной светодиодной лампы.

    Эффективен для помещений до 31 м²

    Эффективен для помещений до 31 м²

    Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 2 режима скорости вентилятора. Гигиенично увлажняет воздух в помещении площадью 31 м² в течение 10,5 часов без необходимости долива воды. (4,5)

    Тихий режим для спокойного сна

    Тихий режим для спокойного сна

    В тихом режиме устройство работает на громкости шепота, с уровнем шума всего 32 дБ(А) для спокойного сна.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Увлажнитель воздуха
      Технология
      Увлажнение водяным паром
      Цвет
      Белый
      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      2 л

    • Технические характеристики

      Датчик влажности
      Да
      Мин. уровень шума
      32 дБ(А)
      Макс. уровень шума
      45 дБ(А)

    • Производительность

      Время работы
      10,5 часа
      Эффективность увлажнения
      190 мл/ч
      Макс. площадь помещения
      31 м²

    • Удобство использования

      Длина шнура
      1,2 м
      Настройки скорости
      2
      Интерфейс
      Кнопка

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да
      Оповещение о полном резервуаре для воды
      Да

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      324 мм
      Вес продукта
      1,661 кг
      Ширина изделия
      184 мм
      Длина изделия
      184 мм
      Длина упаковки
      231 мм
      Ширина упаковки
      225 мм
      Высота упаковки
      366 мм
      Вес в упаковке
      2,457 кг

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Максимальная мощность
      11 Вт

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года
      Срок службы фильтра
      До 6 месяцев

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Увлажняющий фильтр
      Связанные аксессуары 1
      Увлажняющий фильтр (FY1190)
      Связанные аксессуары 2
      Ватки для ароматических масел (FY5100)

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
    • (2) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
    • (3) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
    • (4) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±5 %.
    • (5) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л при уровне увлажнения 190 мл/ч.

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