«Умная» конструкция для простоты использования

Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.