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    Увлажнитель серии 1000i Увлажняющий фильтр

    HU4136/10

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий.

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    Увлажнитель серии 1000i Увлажняющий фильтр

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

    • Технология NanoCloud
    • До 99 % меньше бактерий
    Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

    Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

    Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев.

    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

    Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Из-за мельчайшего размера молекул пара бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями(1).

    Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

    Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

    Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

    • Логистические данные

      Страна происхождения
      Китай
      EAN F box (Китай)
      69 2341073288 7
      12 NC (Китай)
      883 4136 00710

    • Вес и габариты

      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      60*195*14  mm
      Вес изделия
      0,043  kg
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      128*168*40 мм
      Вес, включая упаковку
      0,105  kg
      Вес F-box (включая устройство)
      0,098  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      140x190x60  mm
      Цвет
      Белый

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Для увлажнителей воздуха Philips HU4706

    • Производительность

      Фильтрация бактерий
      На 99% меньше (1)
      Фильтр
      Увлажняющий фильтр

    • Совместимость

      Подходит для этих моделей
      • HU4706/01
      • HU4706/03
      • HU4706/11
      • HU4706/70

    Badge-D2C

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    • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

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