Ключевые слова для поиска
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
|Clean (Чистка)
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|Gum Care (Забота о деснах)
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|Полировка
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|Sensitive (Деликатная чистка)
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|Белый
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|Ручка
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|Насадки
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|Стакан с зарядной базой
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|Дорожный футляр
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|цвет
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|Скорость движения чистящих щетинок
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|Высокое качество
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|Польза для здоровья
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|Эффект осветления
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|Таймер
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|Система чистящих насадок
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|Время работы
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|Индикатор батареи
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|Ручка
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|Дисплей
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|Элемент питания
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|Тип элемента питания
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|Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
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|напряжение
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|Гарантия
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