Насадка Diamond Clean: ежедневный комплексный уход

5 режимов чистки

До 3 недель работы аккумулятора

Diamond Clean: много задач, одно решение

Насадка Diamond Clean: ежедневный комплексный уход



2850 густых щетинок с кончиками в форме ромба

Эффективно и бережно удаляет налет. Подходит для чувствительных зубов и дёсен.

Комплексный уход 3-в-1*:

Удаляет в несколько раз больше налета, чем обычная щетка, в том числе, между зубами и на поверхности задних зубов

Помогает вернуть зубам естественную белизну и осветлить их до 1-2 тонов: за 2 недели удаляет до 33% поверхностных потемнений эмали от чая, кофе, табака, красного вина



Улучшает состояние дёсен за 2 недели, способствует снижению уровня их кровоточивости



*по данным клинических исследований, 2017

5 режимов чистки



Включение и выключение щётки

Смена режимов и выбор режима

Включение и выключение функции постепенного привыкания к электрической щетке EasyStart

3 недели автономной работы





Литий-ионный аккумулятор нового поколения

До 3 недель работы аккумулятора.

Световой индикатор низкого уровня заряда.

Два способа зарядки: стакан с зарядной базой, дорожный USB-футляр.



Включение и выключение щётки

Смена режимов и выбор режима

Включение и выключение функции постепенного привыкания к электрической щетке EasyStart

Настоящее украшение вашей ванной



Благодаря стакану с зарядной базой



Установите щетку Philips Sonicare DiamondClean в стильный прочный стакан для бесконтактной зарядки. Зарядная база подключается к розетке. Пожалуй, это самое элегантное решение для столь привычного процесса, как чистка зубов

Абсолютная уверенность в любой поездке









Невероятно стильный и лёгкий USB-футляр





















Компактный, легкий дорожный футляр Philips Sonicare DiamondClean подключается через USB к ноутбуку или розетке. Он обеспечивает зарядку и защиту вдали от дома, а также в нем есть пространство для хранения дополнительных чистящих насадок.

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