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  • Превратите любую комнату в кинотеатр Превратите любую комнату в кинотеатр Превратите любую комнату в кинотеатр

    Микротеатр DVD

    MCD177/12

    Превратите любую комнату в кинотеатр

    В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема 2-в-1 с воспроизведением DVD, WMA-CD, MP3-CD и прямым USB ! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

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    Микротеатр DVD

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    Превратите любую комнату в кинотеатр

    плюс прямое воспроизведение с USB

    • Воспроизведение DivX
    • компонентный дизайн
    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      RMS 2x20 Вт / музыкальная 2x40 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      • Тонкомпенсация
      Звуковая система
      Dolby Digital

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 4" НЧ-динамик
      • Акустическая система Bass Reflex

    • Подключения

      Аудиоподключения
      • Линейный вход 3,5 мм
      • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
      USB
      Порт USB
      Другие подключения
      • Цифровой коаксиальный аудиовыход
      • Антенна FM
      Видеовыход — аналоговый
      • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
      • S-Video (типа Hosiden)
      • Разъем SCART
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Таймер отключения
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      ЖК
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Голландский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Испанский
      • Шведский
      • Русский
      • Турецкий
      Цвет подсветки
      Синий
      Часы
      На главном дисплее
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт

    • Мощность

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Адаптер переменного/постоянного тока
      Включение питания
      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Антенна FM
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Краткое руководство пользователя
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Пульт ДУ
      40-кнопочный с литиевыми батареями
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Глубина упаковки
      225  миллиметра
      Ширина устройства
      232  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      6,9  кг
      Высота упаковки
      405  миллиметра
      Высота устройства
      85  миллиметра
      Ширина упаковки
      554  миллиметра
      Глубина устройства
      275  миллиметра
      Глубина основной АС
      180  миллиметра
      Ширина основной АС
      160  миллиметра
      Высота основной АС
      250  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Программирование 20 дорожек
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • WMA-CD
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона

    • Воспроизведение фотоснимков

      Формат сжатия изображений
      JPEG
      Поддерживаемые медианосители
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • Компакт-диск с изображениями
      Улучшение изображения
      Демонстрация слайдов с воспр. MP3

    • Воспроизведение видео

      Поддерживаемые медианосители
      • DVD-Video
      • Компакт-диск с изображениями
      • Video CD/SVCD
      • DivX
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      Режимы воспроизведения дисков
      • Повтор участка A-B
      • Угол
      • PBC
      • Замедленное движение
      • Увеличить
      • Ограничение на просмотр
      • Меню диска
      • Быстро назад
      • Быстро вперед
      • Экранное меню
      Регион DVD-дисков
      2

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Антенна FM
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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