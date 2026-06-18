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  • До 25 % меньше времени на глажку* До 25 % меньше времени на глажку* До 25 % меньше времени на глажку*

    Серия 3000 Парогенератор

    PSG3001/30

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    До 25 % меньше времени на глажку*

    Меньше времени на глажку, больше времени на то, чтобы носить и наслаждаться вашей одеждой с утюгом с парогенератором серии 3000.

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    Серия 3000 Парогенератор

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    До 25 % меньше времени на глажку*

    • Максимальное давление насоса — 6 бар
    • Постоянная подача пара 140 г/мин
    • Паровой удар 350 г
    Быстрая глажка с паровым ударом 350 г

    Быстрая глажка с паровым ударом 350 г

    Гладьте быстро и эффективно, чтобы справиться с вашим бельем в кратчайшие сроки.

    Прочная керамическая подошва с легким скольжением

    Прочная керамическая подошва с легким скольжением

    Наша специальная керамическая подошва легко скользит по любой ткани. Она также имеет антипригарное покрытие, устойчива к царапинам и легко чистится.

    Быстрое разглаживание складок с непрерывной подачей пара 140 г/мин

    Быстрое разглаживание складок с непрерывной подачей пара 140 г/мин

    Мощный непрерывный пар легко справляется со всеми складками на любых тканях.

    Легкий и компактный для удобного хранения

    Легкий и компактный для удобного хранения

    Благодаря компактным размерам он легкий и удобный в использовании при глажке вашей одежды.

    Съемный резервуар для воды объемом 1,4 л

    Съемный резервуар для воды объемом 1,4 л

    Прозрачный резервуар объемом 1,4 л обеспечивает до 1 часа непрерывной работы (в режиме Eco). Вы четко видите, сколько воды осталось, и можете легко долить ее в любой момент через большое заливное отверстие.

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      19,2 x 27,5 x 35,5 см
      Ширина упаковки
      23 см
      Высота упаковки
      30,8 см
      Длина упаковки
      39,5 см
      Вес продукта
      • 1,03 кг
      • Вес утюга с подставкой: 2,7 кг
      Вес (с упаковкой)
      3,6 кг

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Smart Calc Clean

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,03  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      395 (Д) × 230 (Ш) × 308 (В)  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      355 (Д) × 192 (Ш) × 275 (В)  cm
      Вес (с упаковкой)
      3,6  kg
      Вес утюга + подставки
      2,7  kg

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Название подошвы
      Керамика
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Автоотключение
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,4 л

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Давление помпы 6 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      350  g
      Постоянная подача пара
      140  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да

    Badge-D2C

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