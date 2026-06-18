PSG3001/30
До 25 % меньше времени на глажку*
Меньше времени на глажку, больше времени на то, чтобы носить и наслаждаться вашей одеждой с утюгом с парогенератором серии 3000.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладьте быстро и эффективно, чтобы справиться с вашим бельем в кратчайшие сроки.
Наша специальная керамическая подошва легко скользит по любой ткани. Она также имеет антипригарное покрытие, устойчива к царапинам и легко чистится.
Мощный непрерывный пар легко справляется со всеми складками на любых тканях.
Благодаря компактным размерам он легкий и удобный в использовании при глажке вашей одежды.
Прозрачный резервуар объемом 1,4 л обеспечивает до 1 часа непрерывной работы (в режиме Eco). Вы четко видите, сколько воды осталось, и можете легко долить ее в любой момент через большое заливное отверстие.
Вес и габариты
Очистка от известкового налета
Вес и габариты
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
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