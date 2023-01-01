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  • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.

    PerfectCare серии 6000 Парогенератор

    PSG6024/30

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    3 награды

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP.

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    PerfectCare серии 6000 Парогенератор

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    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    • Мощная подача пара
    • Без риска прожечь ткань
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Компактный

    Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    Умная очистка от накипи продлит срок службы утюга

    Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

    Мощная подача пара для разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар объемом 1,8 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    • Общие характеристики

      Длина шланга
      1,6 м
      Хранение шланга
      Отсек
      Длина сетевого шнура
      1,65 м
      Хранение сетевого шнура
      На липучке
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года
      Энергосбережение
      30%

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1800  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      Мощность
      Макс. 2400  W
      Паровой удар
      До 500  g
      Постоянная подача пара
      До 150  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,18  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      43,0 x 22,7 x 34,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      16,8 x 26,9 x 36,8  cm
      Вес (с упаковкой)
      4,43  kg
      Вес утюга + подставки
      3,4  kg

    Badge-D2C

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    • Для всех допускающих глажение тканей

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