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  • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.

    PerfectCare серии 6000 Утюг с парогенератором

    PSG6042/20

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    3 награды

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP.

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    PerfectCare серии 6000 Утюг с парогенератором

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    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    • Мощная подача пара
    • Без риска прожечь ткань*
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Компактный
    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар объемом 1,8 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

    Мощная подача пара для разглаживания складок

    Мощная подача пара для разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

    Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Технология Philips Solgel 4.0 использует передовой слой из наночастиц титана, который обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и комфортное глажение благодаря малому весу подошвы.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Аксессуары

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      22,7 x 34,2 x 43,0  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      16,8 x 26,9 x 36,8  cm
      Вес утюга + подставки
      3,4  kg

    • Общие характеристики

      Хранение шланга
      Отсек
      Хранение сетевого шнура
      На липучке
      Крепление для переноски
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Безопасен для всех видов тканей
      Да
      Объем резервуара для воды
      1800  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Да
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Advanced
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,65  m
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина шланга
      1,6  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Простая установка и хранение
      Компактный дизайн
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Технология ProVelocity
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      8 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 550  g
      Постоянная подача пара
      150  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V

    • Экологичность

      Использование переработанного пластика
      35–40  %
      Экономия энергии*
      Экономия энергии до 30%*

    Badge-D2C

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    • Для всех допускающих глажение тканей (соотносится с утверждением «Без риска прожечь ткань»)

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