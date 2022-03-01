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PerfectCare 6000 Series

Парогенератор

PSG6064/80
Общая оценка / 5
2 награды
  • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.
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    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    PSG6064/80
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      • Мощная подача пара
      • Без риска прожечь ткань*
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Компактность
      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      Благодаря технологии OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволит достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара для эффективного разглаживания даже самых жестких складок.

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Наша встроенная система очистки от накипи Smart Calc Clean поможет вам продлить срок службы парогенератора. Система напомнит о необходимости очистки, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер предназначен для многоразового использования, покупка дополнительных картриджей не требуется.

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

      Оставленный без присмотра утюг отключится

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л обеспечивает до 1,5 часов непрерывного использования. Когда вода в резервуаре закончится, загорится световой индикатор, напоминающий о необходимости долить воду. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря компактному размеру, устройство легко хранить и перемещать. Парогенератор можно установить на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает недостаточную производительность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        168 x 269 x 368 мм  cm
        Контейнер Calc Clean
        Да
        Безопасен для всех видов тканей
        Да
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        227 x 342 x 430 мм  cm
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Вес утюга
        1,2 кг  kg
        Хранение шланга
        В отсеке
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Превосходное скольжение подошвы
        5  stars
        Вес утюга + подставка
        3,2 кг  kg
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Система автоотключения
        Да
        Хранение сетевого шнура
        Velcro Fix
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,65  m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Фиксация Carry Lock
        Да
        Длина шланга
        1,6  m
        Технология ProVelocity
        Да
        Автоотключение
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Простота установки и хранения
        Компактная конструкция
        Готовность к использованию
        Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        8 бар
        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        130  g/min
        Паровой удар
        До 600  g
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Smart Calc Clean

      • Экологичность

        Использование переработанного пластика
        35–40  %

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Разглаживание складок

        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        Экономия энергии до 30%*

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          • Для всех допускающих глажение тканей

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