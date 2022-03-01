Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства.
Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань
Благодаря технологии OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволит достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Мощная подача пара для разглаживания складок
Мощная постоянная подача пара для эффективного разглаживания даже самых жестких складок.
Easy De-Calc продлит срок службы утюга
Наша встроенная система очистки от накипи Smart Calc Clean поможет вам продлить срок службы парогенератора. Система напомнит о необходимости очистки, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер предназначен для многоразового использования, покупка дополнительных картриджей не требуется.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии
Оставленный без присмотра утюг отключится
Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения
Благодаря компактному размеру, устройство легко хранить и перемещать. Парогенератор можно установить на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает недостаточную производительность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.
Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения
Прозрачный резервуар объемом 1,8 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.
Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение
Технология Philips Solgel 4.0 использует передовой слой из наночастиц титана, который обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и комфортное глажение благодаря малому весу подошвы.
Общие характеристики
Тип продукта
Мощный парогенератор
Время нагрева
2 минуты
Сверхлегкий утюг
Нет
Материал подошвы
SteamGlide Advanced
Название подошвы
SteamGlide Advanced
Превосходное скольжение подошвы
Хорошее
Устойчивость подошвы к царапинам
Лучшая
Очистка от известкового налета
Решение для удаления накипи - Smart Calc Clean
Напоминание об очистке от накипи
Звуковой сигнал, световой индикатор
Съемный резервуар для воды
Да
Можно использовать водопроводную воду
Да
Объем резервуара для воды
1,8 л
Долив воды в любой момент использования
Да
Вертикальное отпаривание
Да
Хранение сетевого шнура
На липучке
Хранение шланга
Отсек
Гарантия
Международная гарантия 2 года
Технические характеристики
Мощность
2400 Вт
Давление
8,0 бар
Готовность к использованию
Звуковой сигнал, световой индикатор
Скорость постоянной подачи пара
До 150 г/мин
Контролируемая подача пара
Да
Паровой удар
600 г
Частота
50-60 Гц
Напряжение
220–240 В
Технология
Технология OptimalTEMP; мотор генерации пара ProVelocity
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