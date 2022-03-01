Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает мощную подачу пара для эффективного разглаживания всех видов тканей. Благодаря технологии OptimalTEMP риск прожечь ткань отсутствует*. Обновленный компактный дизайн не требует много места для хранения устройства. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволит достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.
Мощная постоянная подача пара для эффективного разглаживания даже самых жестких складок.
Наша встроенная система очистки от накипи Smart Calc Clean поможет вам продлить срок службы парогенератора. Система напомнит о необходимости очистки, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер предназначен для многоразового использования, покупка дополнительных картриджей не требуется.
Оставленный без присмотра утюг отключится
Прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л обеспечивает до 1,5 часов непрерывного использования. Когда вода в резервуаре закончится, загорится световой индикатор, напоминающий о необходимости долить воду. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Благодаря компактному размеру, устройство легко хранить и перемещать. Парогенератор можно установить на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает недостаточную производительность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Экологичность
Гарантия
Разглаживание складок
Экологичность
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