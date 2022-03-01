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PerfectCare 6000 Series

Парогенератор

PSG6066/20
Общая оценка / 5
  • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.
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    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    PSG6066/20
    Общая оценка / 5

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      • Мощная подача пара
      • Без риска прожечь ткань*
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Компактность
      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л обеспечивает до 1,5 часов непрерывного использования. Когда вода в резервуаре закончится, загорится световой индикатор, напоминающий о необходимости долить воду. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      • Вес и размеры

        Контейнер Calc Clean
        Да
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        168 x 269 x 368 мм  cm
        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Безопасен для всех видов тканей
        Да
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        227 x 342 x 430 мм  cm
        Долив в любое время
        Да
        Вес утюга
        1,2 кг  kg
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Хранение шланга
        В отсеке
        Превосходное скольжение подошвы
        5  stars
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Вес утюга + подставка
        3,2 кг  kg
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Система автоотключения
        Да
        Хранение сетевого шнура
        Velcro Fix
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,65  m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Фиксация Carry Lock
        Да
        Длина шланга
        1,6  m
        Технология ProVelocity
        Да
        Автоотключение
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Простота установки и хранения
        Компактная конструкция
        Готовность к использованию
        Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        8 бар
        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        130  g/min
        Паровой удар
        До 600  g
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Smart Calc Clean
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Экологичность

        Использование переработанного пластика
        35–40  %

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Разглаживание складок

        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        Экономия энергии до 30%*

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          • *Для всех допускающих глажение тканей
          • ** Экономия до 20% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с GC6742

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