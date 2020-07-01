PSG7014/10
Быстрый и мощный
Серия PerfectCare 7000 создана для вашего комфорта и удобства. Оцените простое управление благодаря съемному резервуару для воды и мощный пар для оптимального отпаривания. Мы гарантируем, что все пригодные для глажения ткани с OptimalTEMP будут защищены от прогорания.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.
Сократите еженедельный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает известковый налет, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.
Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.
Хранение
Общие характеристики
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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