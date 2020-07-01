Ключевые слова для поиска

  • Быстрый и мощный Быстрый и мощный Быстрый и мощный
  • Play Pause

    Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором

    PSG7014/10

    Быстрый и мощный

    Серия PerfectCare 7000 создана для вашего комфорта и удобства. Оцените простое управление благодаря съемному резервуару для воды и мощный пар для оптимального отпаривания. Мы гарантируем, что все пригодные для глажения ткани с OptimalTEMP будут защищены от прогорания.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрый и мощный

    с большим съемным резервуаром для воды

    • Максимальное давление 7 бар
    • Паровой удар до 450 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Крепление для переноски
    Без риска прожечь ткань

    Без риска прожечь ткань

    Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.

    Никаких изменяемых параметров

    Никаких изменяемых параметров

    Сократите еженедельный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает известковый налет, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      На липучке

    • Общие характеристики

      Хранение шланга
      Отсек
      Крепление для переноски
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1800  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Advanced
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,65  m
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина шланга
      1,7  m
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars
      Индикатор нехватки воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Макс. 7 бар
      Мощность
      2100  W
      Паровой удар
      До 450  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Экономия энергии*
      30  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31,5 x 31,5 x 47,5  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      24 x 27,5 x 42  cm
      Вес (с упаковкой)
      5,3  kg
      Вес утюга + подставки
      3,85  kg

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • экономия до 30 % электроэнергии согласно IEC 603311, по сравнению с FastCare Compact при максимальной температуре

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.