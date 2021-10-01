Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры с риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.