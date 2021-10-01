Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.